Политика

Россия и Китай отвергают обвинения, выдвинутые против них на саммите НАТО в Мадриде

Кто бы сомневался, что эти страны поступят другому.

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НАТО подверглось критике со стороны Москвы и Пекина после того, как Североатлантический союз на саммите в Мадриде назвал Россию «непосредственной угрозой», а Китай — «серьезным вызовом» глобальной стабильности.

В принятой на саммите новой Стратегической концепции НАТО альянс обвинил Россию в «принуждении, перевороте, агрессии и аннексии», пишет УРА-Информ со ссылкой на АР.

В ответ президент Владимир Путин предупредил, что если Швеция и Финляндия позволят войскам НАТО разместить на своей территории военную инфраструктуру, ответ России будет адекватным. По его словам, России придется «создавать такие же угрозы на территории, с которой они представляют угрозу для нас».

В предыдущей Стратегической концепции НАТО от 2010 года Китай не упоминался, а в новой говорится о растущем экономическом и военном потенциале Пекина. «Китай не является нашим противником, но мы должны четко понимать, какие серьезные вызовы он представляет», — заявил в среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Мадридский саммит также заявил, что «Китай пытается свергнуть основанный на правилах международный порядок, в том числе в космосе, киберпространстве и на море». Поднебесную предупредили о ее тесных связях с Москвой. Однако в нем добавили, что НАТО остается «открытым для конструктивного сотрудничества» с Пекином.

Ранее мы сообщали, что поляки начали еще больше помогать ВСУ.

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