Политика

Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского: Береза сообщил, что случилось

Стало известно о том, что лидер Индонезии по имени Джоко Видодо прибыл в Москву далеко не с пустыми руками. Выяснилось, что он передал главе Кремля Владимиру Путину послание, которое было написано лидером Украины Владимиром Зеленским.

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Об этой информации сообщил бывший народный депутат Украины Береза в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Глава Индонезии прибыл в Москву и сказал, что представил Путину послание от главы Украины Владимира Зеленского. Любопытно, что же там написано. Однако можно заметить, что дипломатия в челночном порядке снова начала работать. Плохо только то, что об этом из первых уст узнали российские медиа», – сказал Береза.

По его словам, вышеупомянутое заявление должно было быть передано, в первую очередь, пресс-службе Офиса Президента. Тем не менее, экс-нардеп сказал, что у людей Зеленского уровень коммуникации остается далеким от профессионального.

Как сообщалось ранее, Джонсон публично бросил вызов Путину: стало известно, какое заявление сделал представитель Британии.

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