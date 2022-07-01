Политика

Порошенко жестко оскорбил Путина: стало известно, кем назвал экс-президент Украины главу Кремля

Бывший глава Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко достаточно часто в своих месседжах упоминает главу агрессивного государства Владимира Путина. Однако на сей раз не обошлось без серьезных заявлений в сторону лидера РФ.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Путин является международным террористом. Он ничем не отличается от бен Ладена. Именно это сказал в интервью немецкому изданию «Билд». То, что произошло в Кременчуге – это уже частая картина для Украины. Ведь Путин воюет не против наших Вооруженных сил или солдат. Он воюет против наших детей, женщин и наших сограждан в возрасте», – сказал Порошенко.

Далее он добавил, что даже на этом фоне не существует никакой разницы, если сравнивать Путина с бен Ладеном. По его словам,  бен Ладен уничтожил торговый центр и убил мирный людей, а Путин фактически повторил тот же самый акт, но уже на территории Украинского государства, использовав высокоточные крылатые ракеты.

Напомним, ситуация выглядит довольно мрачной – директор Национальной разведки США о войне в Украине.

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