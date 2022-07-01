Известная экстрасенс о войне в Украине: это событие в середине июля изменит ситуацию на 180 градусов

Людмила Хомутовская высказала свое мнение по поводу возможного наступления белорусов.

Время чтения: 53 Секунд

Беларусь приняла решение наступать на Украину. Такое мнение высказала известный таролог, экстрасенс и регресолог Людмила Хомутовская.

По картам она видит, что решение принято однозначно, и они точно пойдут в наступление. На данный момент они ждут команды, когда наступать. Все уже принято, пишет УРА-Информ со ссылкой на Мій Світ.

Она отмечает, что в этом вопросе очень напряженной будет вторая неделя июля. В тоже время она добавляет, что показывают то, что такое решение только ускорит победу Украины, так как другие страны будут помогать еще лучше.

“Скорость удвоится. Сейчас оно идет – мокрое не горит, а после этого все ускорится. Будут действия, за которыми мы не будем успевать. Здесь также будет разворот на 180 градусов”, – заявила она.

Она также добавила, что все изменится очень кардинально. Если в последнее время война стала повседневностью, то ситуация в Украина снова будет на первой полосе всех изданий и снова будет главным трендом в мире.

При этом она отмечает, что Беларусь пойдет больше на центр, а не на Запад страны.

Ранее мы сообщали, что россияне снова обстреляли многоэтажку, количество жертв перевалило за десять.