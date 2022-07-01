Политика

Известная экстрасенс о войне в Украине: это событие в середине июля изменит ситуацию на 180 градусов

Людмила Хомутовская высказала свое мнение по поводу возможного наступления белорусов.

Время чтения: 53 Секунд

Беларусь приняла решение наступать на Украину. Такое мнение высказала известный таролог, экстрасенс и регресолог Людмила Хомутовская.

По картам она видит, что решение принято однозначно, и они точно пойдут в наступление. На данный момент они ждут команды, когда наступать. Все уже принято, пишет УРА-Информ со ссылкой на Мій Світ.

Она отмечает, что в этом вопросе очень напряженной будет вторая неделя июля. В тоже время она добавляет, что показывают то, что такое решение только ускорит победу Украины, так как другие страны будут помогать еще лучше.

“Скорость удвоится. Сейчас оно идет – мокрое не горит, а после этого все ускорится. Будут действия, за которыми мы не будем успевать. Здесь также будет разворот на 180 градусов”, – заявила она.

Она также добавила, что все изменится очень кардинально. Если в последнее время война стала повседневностью, то ситуация в Украина снова будет на первой полосе всех изданий и снова будет главным трендом в мире.

При этом она отмечает, что Беларусь пойдет больше на центр, а не на Запад страны.

Ранее мы сообщали, что россияне снова обстреляли многоэтажку, количество жертв перевалило за десять.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Порошенко жестко оскорбил Путина: стало известно, кем назвал экс-президент Украины главу Кремля

Бывший глава Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко достаточно часто в своих месседжах упоминает главу агрессивного государства Владимира Путина. Однако на сей раз не обошлось без серьезных заявлений в сторону лидера РФ.

Россия и Китай отвергают обвинения, выдвинутые против них на саммите НАТО в Мадриде

Кто бы сомневался, что эти страны поступят другому.

Фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Киева столько, сколько потребуется

Она онлайн выступила в Верховной Раде Украины.

В ОП прокомментировали ракетный удар по Одесщине, где погибло более 10 человек

Россияне продолжают обстреливать мирных жителей.

Президент Индонезии передал Путину послание от Зеленского: Береза сообщил, что случилось

Стало известно о том, что лидер Индонезии по имени Джоко Видодо прибыл в Москву далеко не с пустыми руками. Выяснилось, что он передал главе Кремля Владимиру Путину послание, которое было написано лидером Украины Владимиром Зеленским.

Байден снова ошибся: перепутал Виталия и Владимира Кличко

Многие лидеры НАТО шутили: «Я разговариваю с настоящим Кличком?»