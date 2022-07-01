Политика

Фон дер Ляйен: Европа будет на стороне Киева столько, сколько потребуется

Она онлайн выступила в Верховной Раде Украины.

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Европа будет на стороне Киева столько, сколько потребуется. Подчеркнула Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии

Я вижу будущее Украины в Европейском Союзе, потому что вы прошли сложный путь после революции достоинства в 2014 году и выбрали, что хотите быть демократией. Такое заявление сделала Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, во время своего выступление в Верховной Раде Украины, пишет УРА-Информ.

«Вы поддерживали функционирование государственных институтов, в том числе парламента, несмотря на все невзгоды, включая самые трудные моменты российского вторжения. Мы ценим ваши усилия. Именно за ее решимость, настойчивость и мужество Украина была оценена всех стран ЕС и получил статус кандидата на членство в ЕС», — добавила фон дер Ляйен.

Сегодня в Верховную Раду Украины торжественно внесли флаг Европейского Союза. На прошлой неделе Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС.

Ранее мы сообщали, что поляки начали еще больше помогать ВСУ, СМИ рассказали, на что собирают деньги в этот раз.

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