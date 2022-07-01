Политика

Байден снова ошибся: перепутал Виталия и Владимира Кличко

Многие лидеры НАТО шутили: «Я разговариваю с настоящим Кличком?»

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Братья Кличко были вместе на саммите НАТО в Мадриде, и все хотели с ними встретиться. Владимир Кличко сообщил ежедневному изданию Bild, что президент США Джо Байден принял его за Виталия.

– Меня часто путали с мэром Киева. Мне постоянно приходилось подчеркивать, что это не я, – признался Владимир Кличко, пишет УРА-Информ.

– Так было с Джо Байденом. Он думал, что я Виталий, — сказал младший брат. Байден уделил много времени обоим известным украинским братьям, рассказал о своих внуках, которые являются фанатами известных боксеров, сообщает немецкий таблоид.

Многие лидеры НАТО шутили: «Я разговариваю с настоящим Кличком?», ссылаясь на видеоразговоры нескольких европейских политиков, которые недавно состоялись с фальшивым мэром Киева.

– Очень важно лично встретиться с самыми важными главами государств и правительств мира. Мы почувствовали большую поддержку Украины, и теперь надеемся, что с поставками оружия дело пойдет еще быстрее. Ситуация, особенно на востоке, очень напряженная, и нам нужно там больше западного оружия, – сказал Виталий Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве усиливают блокпосты.

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