Политика

Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины: полный список

Очередная важная военная помощь от американцев для Украины.

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Россия хотела «финляндизации НАТО, а получила изоляцию Финляндии от НАТО. Об этом сказал Джо Байден. Лидер США заявил, что любое нападение на Украину объединит Североатлантический пакт, об этом он говорил во время переговоров с Владимиром Путиным ранее.

– Я говорил Путину, что если он вторгнется в Украину, то НАТО не только укрепится, но и станет более сплоченным. И мы увидим, как демократии мира поднимутся и будут сопротивляться агрессии, защищая порядок, основанный на правилах. Именно это мы и наблюдаем сегодня, – заявил Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, пишет УРА-Информ.

“В ближайшие дни мы объявим о дополнительной военной помощи в размере 800 миллионов долларов, включая передовые западные системы ПВО для Украины, больше артиллерии и боеприпасов, противоартиллерийских радаров, дополнительных боеприпасов для реактивной артиллерийской системы HIMARS, которые уже предоставлено», — сказал Джо Байден. Он добавил, что другие страны также поставят Украине системы HIMARS.

Байден несколько раз заверял, что США и НАТО в целом поддержат Украину, «до тех пор, пока Украина не победит». «Я не знаю, чем закончится эта война, но она не закончится победой России над Украиной», — заявил американский президент.

Ранее мы сообщали, что украинский генерал назвал главные причины ракетного удара по городам Украины.

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