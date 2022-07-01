Арестович жестко отреагировал на очередной обстрел многоэтажки в Украине

Советник главы Офиса президента прокомментировал ситуацию с очередным обменом.

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Украина обязательно ответит на очередной обстрел многоэтажки в Одесской области. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Напомним, что сегодня ночью, первого июля, оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. На этот раз две ракеты попали по Белгород-Днепровскому району. Одна ракета попала в 9-этажное жилое здание, вторая — в базу отдыха в Белгород-Днестровском районе. В многоквартирном доме полностью разрушен один подъезд в 9 этажей и сообщается о большом количестве погибших и раненых, пишет УРА-Информ.

Арестович в своей странице в Фейсбук заявил, что России нужно ожидать ответного удара. Он отметил, что Три Х-22 (такие же ракеты, как и те, что попали в Кременчуге) выпустили жилые дома и базы отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Он добавил, что ответного удара долго ждать не придётся.

Ранее стало известно, какую военную технику Россия отправляет в Украину.