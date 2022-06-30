Все решится к этой дате – эксперт рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

Александр Мусиенко высказал свое мнение по поводу ситуации.

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В ближайшее время наступления белорусских войск на Украину, скорее всего, не произойдет. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире «Единый марафон» он заявил, что на данный момент для наступления у белорусов недостаточно войск. На данный момент у Беларуси только пять тысяч войск, но их могут усилить россиянами, однако это сразу будет видно, пишет УРА-Информ.

Эксперт отмечает, что Беларусь продолжает приводить разные маневры, а значит держит в напряжении. Многое должно решиться до 15 июля.

«Сейчас по разным оценкам присутствует около 5 тысяч военных, их количество существенно не увеличилось. Сейчас увидим в течение следующих недель, до 15 июля будет ли расти это количество в результате мобилизационных подготовки резервов. От этого будет зависеть во многом, как ситуация будет развиваться дальше», — отметил Мусиенко.

Он также предполагает, что если Беларусь пойдет в наступление, то это только ускорит падение режима Александра Лукашенко.

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