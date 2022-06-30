Политика

Все решится к этой дате – эксперт рассказал, нападет ли Беларусь на Украину

Александр Мусиенко высказал свое мнение по поводу ситуации.

Время чтения: 45 Секунд

В ближайшее время наступления белорусских войск на Украину, скорее всего, не произойдет. Такое мнение высказал военный эксперт Александр Мусиенко.

В эфире «Единый марафон» он заявил, что на данный момент для наступления у белорусов недостаточно войск. На данный момент у Беларуси только пять тысяч войск, но их могут усилить россиянами, однако это сразу будет видно, пишет УРА-Информ.

Эксперт отмечает, что Беларусь продолжает приводить разные маневры, а значит держит в напряжении. Многое должно решиться до 15 июля.

«Сейчас по разным оценкам присутствует около 5 тысяч военных, их количество существенно не увеличилось. Сейчас увидим в течение следующих недель, до 15 июля будет ли расти это количество в результате мобилизационных подготовки резервов. От этого будет зависеть во многом, как ситуация будет развиваться дальше», — отметил Мусиенко.

Он также предполагает, что если Беларусь пойдет в наступление, то это только ускорит падение режима Александра Лукашенко.

Ранее мы сообщали, что Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Процесс изоляции РФ только усугубляется: ВСУ сообщили, как поступили в Норвегии с российским грузом

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, как одна из стран Скандинавии «тепло» обошлась с Российской Федерацией. Выяснилось, что Норвегия попросту не пропустила груз с продовольствием даже для шахтеров.

Это не мы –  циничные слова Путина на ракетный удар РФ по ТЦ Кременчуга

РФ никогда не признается в своих террористических атаках.

Астролог Росс рассказал, когда Украина возобновит мирные переговоры с РФ: назван конкретный срок

Астролог Влад Росс рассказал, когда и при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией, заявив, что Украина должна продержаться около 8 месяцев в войне с агрессором.

Страны G7 требуют от Китая, чтобы тот надавил на Путина: СМИ рассказали, чего хотят добиться мировые лидеры

Государства «Большой Семерки» всерьез обеспокоены из-за ситуации в Украинском государстве, а также рядом кризисов из-за действий РФ в нашей стране. По этой причине мировые лидеры сошлись во мнении о том, что на главу Кремля Владимира Путина должен повлиять лидер КНР Си Цзиньпин.

Зеленский назвал истинную болезнь Путина

Украинский президент дал интервью американскому телеканалу NBC

Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО – Дуда

Польский президент высказался перед саммитом в Мадриде.