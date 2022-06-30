Территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса – ISW

Институт военных исследований США опубликовал новый доклад

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Российские войска продолжают свои наступательные усилия по повторной оккупации городов к северу от Харькова, что доказывает, что территориальные амбиции Кремля не ограничиваются Донбассом, говорится в недавнем отчете Института военных исследований США (ISW).

По данным ISW, в этих усилиях будут задействованы человеческие ресурсы и техника, потенциально за счет наступательных возможностей на других ключевых направлениях. По мнению аналитиков, направление российских боевых сил на «второстепенные театры боевых действий» может ускорить кульминацию российского наступления на Донбассе, пишет УРА-Информ.

ISW считает, что контроль над некоторыми населенными пунктами к северу от Харькова вдоль линии фронта «предположительно является очень спорным».

В институте также подчеркивают, что российские оккупационные власти ведут подготовку к референдумам об аннексии оккупированных территорий Украины. Российские власти также активизируют свои усилия по сбору персональных данных украинцев, проживающих на оккупированных территориях. Получение этой информации позволит им усилить административный контроль над этими территориями, прежде чем предпринимать политические шаги по их присоединению к России.

Ранее мы сообщали, что Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО.