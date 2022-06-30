Политика

Ситуация выглядит довольно мрачной – директор Национальной разведки США о войне в Украине

Аврил Хейнс считает, что российские солдаты смогут добиться лишь небольшого прогресса.

Время чтения: 1 Мин. , 2 Секунд

Директор национальной разведки США Аврил Хейнс на закрытой конференции, организованной Бюро промышленности и безопасности Минторга, заявила, что «ни Россия, ни Украина не смогут совершить прорыв в войне», и Украина может вернуть себе небольшую часть территории к югу.

«Мы по-прежнему считаем, что цель России — захватить большую часть Украины, но российские войска смогут добиться лишь незначительного прогресса», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на закрытой конференции, организованной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Чиновник, курирующий все спецслужбы США, заявил, что, по данным спецслужб, цель России та же, что и в начале возобновленного вторжения, то есть взять под контроль большую часть Украины.

Хейнс счела, что русская армия будет и дальше добиваться небольшого прогресса, но без прорыва, что является наиболее вероятным сценарием.

Она добавила, что Украина может рассчитывать на стабилизацию фронта на Донбассе и возвращение небольшой части территории на юге. «Короче говоря, все выглядит довольно мрачно», — сказала она.

Хейнс также считает, что на восполнение потерь в российских вооруженных силах могут уйти годы, и за это время — по ее мнению — Россия в своей политике будет больше полагаться на другие инструменты, включая кибератаки, использование источников энергии в политических целях и даже оружие ядерное.

Ранее мы сообщали, что территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович дал новый прогноз: он рассказал, сколько еще продлится ракетный террор

Советник главы Офиса высказался о ракетных обстрелах оккупантов.

Джонсон публично бросил вызов Путину: стало известно, какое заявление сделал представитель Британии

Съезд G20, который пройдет 15-16 ноября текущего года на Бали. Он станет одним из самых известных политических дебатов за весь 2022 год. С учетом того, что сам Путин, возможно, посетит данное мероприятие, премьер Великобритании Борис Джонсон сделал интригующее заявление.

Шутка дня: в РФ прокомментировали побег войск из Змеиного странными словами

Россияне убегали как могли с острова из-за атак ВСУ.

Для Путина готовят особую ловушку: источник раскрыл, что хотят сделать во время саммита G20

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин может скоро столкнуться с очень неприятной для себя ситуацией. Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с другими коллегами готовят особый план по РФ.

Может ли Украина нанести удары по Донбассу и Крыму западным оружием – эксперт дал четкий ответ 

Валентин Бадрак высказал свое мнение по поводу этого вопроса.

Территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса – ISW

Институт военных исследований США опубликовал новый доклад