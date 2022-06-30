Ситуация выглядит довольно мрачной – директор Национальной разведки США о войне в Украине

Аврил Хейнс считает, что российские солдаты смогут добиться лишь небольшого прогресса.

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Директор национальной разведки США Аврил Хейнс на закрытой конференции, организованной Бюро промышленности и безопасности Минторга, заявила, что «ни Россия, ни Украина не смогут совершить прорыв в войне», и Украина может вернуть себе небольшую часть территории к югу.

«Мы по-прежнему считаем, что цель России — захватить большую часть Украины, но российские войска смогут добиться лишь незначительного прогресса», — заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на закрытой конференции, организованной Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли, пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Чиновник, курирующий все спецслужбы США, заявил, что, по данным спецслужб, цель России та же, что и в начале возобновленного вторжения, то есть взять под контроль большую часть Украины.

Хейнс счела, что русская армия будет и дальше добиваться небольшого прогресса, но без прорыва, что является наиболее вероятным сценарием.

Она добавила, что Украина может рассчитывать на стабилизацию фронта на Донбассе и возвращение небольшой части территории на юге. «Короче говоря, все выглядит довольно мрачно», — сказала она.

Хейнс также считает, что на восполнение потерь в российских вооруженных силах могут уйти годы, и за это время — по ее мнению — Россия в своей политике будет больше полагаться на другие инструменты, включая кибератаки, использование источников энергии в политических целях и даже оружие ядерное.

Ранее мы сообщали, что территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса.