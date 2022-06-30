Шутка дня: в РФ прокомментировали побег войск из Змеиного странными словами

Россияне убегали как могли с острова из-за атак ВСУ.

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ВСУ на протяжении нескольких дней систематически крушили врага на острове Змеиный. В итоге противник принял решение покинуть остров.

Так сначала в телеграм каналах появилась информация о том, что украинские военные в очередной раз нанесли удары по острову и противнику ничего не осталось, как его покинуть. Оккупанты на маленьких катерах в спешке покидали остров, пишет УРА-Информ.

В свою очередь Инсайдер UA написал о том, что что один из четырех вертолетов (предварительно Ка-52), который вечером 29.06.2022 подлетал к Змеиному, в результате работы ВСУ получил повреждение и упал в море в районе между о.Змеиным и Одесским газовым месторождением. КС РФ проводились мероприятия по его поиску, однако к положительному результату они не привели. Вертолет затонул.

Позже ОК “Південь” подтвердило информацию о том, что оккупанты покинули Змеиный.

Эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ, но как всегда в своем стиле. Побега из острова они прокомментировали, что ушли из Змеиного “в качестве шага доброй воли”.

Ранее мы сообщали, что территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса.