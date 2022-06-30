Политика

Процесс изоляции РФ только усугубляется: ВСУ сообщили, как поступили в Норвегии с российским грузом

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на то, как одна из стран Скандинавии «тепло» обошлась с Российской Федерацией. Выяснилось, что Норвегия попросту не пропустила груз с продовольствием даже для шахтеров.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Норвегия отказалась пропускать груз РФ на Шпицберген. Даже не будет делать исключения для доставки продовольствия шахтерам РФ в деревне Баренцбург на Шпицбергене. Об этом сообщил МИД Норвегии», – сказано в посте.

Что примечательно, реакция Кремля была незамедлительной. Внутри РФ началась своеобразная истерика с призывами касательно морали. Более того, даже начали угрожать тем, что нападут на чужие территории.

«Вице-спикер Госдумы Косачов даже назвал подобные действия Норвегии аморальными. Начал говорить, что они нарушают права человека. В свою очередь, сенатор РФ Клишас заявил, что подобный отказ фактически ставит под вопрос суверенитета над Шпицбергеном», – заключил источник.

Напомним, Ярош выдвинул ультиматум Пескову: экс-политик сообщил, что происходит с армией РФ в Украине.

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