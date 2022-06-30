НАТО усиливает свое влияние на востоке Европы: Столтенберг сказал, сколько военных будут около РФ

В Североатлантическом Альянсе приняли решение о том, чтобы усилить собственные группы войск в непосредственной близи с Российской Федерацией. Более того, выяснилось, что количество войск НАТО станет куда больше, чем это было раньше.

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Данная информация представлена официальной телеграм-службой Украины, передает «УРА-Информ».

«Саммит НАТО принял решение о том, чтобы усилить военную силу. Альянс увеличивает 8 батальонных групп на востоке до бригад, а также сил реагирования с 40 000 до 300 000», – процитировал источник слова главы НАТО Енса Столтенберга.

К сожалению, пока неизвестно, как на подобное отреагировали официальные лица, представляющие Российскую Федерацию на политической арене. Однако в соцсетях немало жителей РФ начали высказываться о том, что НАТО нужно уничтожить, и Альянс в целом якобы желает россиянам смерти.

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