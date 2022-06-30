Политика

Может ли Украина нанести удары по Донбассу и Крыму западным оружием – эксперт дал четкий ответ 

Валентин Бадрак высказал свое мнение по поводу этого вопроса.

Время чтения: 41 Секунд

Украина может наносить удары по Крыму и Донбассу западным оружием. Такое заявление сделал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил, что в том числе, Украина может нанести удар и по Крымскому мосту, так как он стоит на оккупированной России территории, но она все еще является украинской, пишет Ура-Информ со ссылкой на ТК 24.

“Что касаемо этого сооружения, то оно не только Россией, но и многими людьми на Западе отождествляется исключительно с РФ. Мост же является частью Крыма. Здесь в силу вступает договоренность, согласно которой, мы, получая мощное оружие, не будем бить по российским объектам на территории врага”, – объяснил он.

Эксперт также добавил, что ВСУ имеют право наносить удары только по целям на оккупированной врагом территории – как Донбасса, так и Крыма.

Ранее мы сообщали, что территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Арестович дал новый прогноз: он рассказал, сколько еще продлится ракетный террор

Советник главы Офиса высказался о ракетных обстрелах оккупантов.

Джонсон публично бросил вызов Путину: стало известно, какое заявление сделал представитель Британии

Съезд G20, который пройдет 15-16 ноября текущего года на Бали. Он станет одним из самых известных политических дебатов за весь 2022 год. С учетом того, что сам Путин, возможно, посетит данное мероприятие, премьер Великобритании Борис Джонсон сделал интригующее заявление.

Ситуация выглядит довольно мрачной – директор Национальной разведки США о войне в Украине

Аврил Хейнс считает, что российские солдаты смогут добиться лишь небольшого прогресса.

Шутка дня: в РФ прокомментировали побег войск из Змеиного странными словами

Россияне убегали как могли с острова из-за атак ВСУ.

Для Путина готовят особую ловушку: источник раскрыл, что хотят сделать во время саммита G20

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин может скоро столкнуться с очень неприятной для себя ситуацией. Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с другими коллегами готовят особый план по РФ.

Территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса – ISW

Институт военных исследований США опубликовал новый доклад