Может ли Украина нанести удары по Донбассу и Крыму западным оружием – эксперт дал четкий ответ 

Валентин Бадрак высказал свое мнение по поводу этого вопроса.

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Украина может наносить удары по Крыму и Донбассу западным оружием. Такое заявление сделал директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Он отметил, что в том числе, Украина может нанести удар и по Крымскому мосту, так как он стоит на оккупированной России территории, но она все еще является украинской, пишет Ура-Информ со ссылкой на ТК 24.

“Что касаемо этого сооружения, то оно не только Россией, но и многими людьми на Западе отождествляется исключительно с РФ. Мост же является частью Крыма. Здесь в силу вступает договоренность, согласно которой, мы, получая мощное оружие, не будем бить по российским объектам на территории врага”, – объяснил он.

Эксперт также добавил, что ВСУ имеют право наносить удары только по целям на оккупированной врагом территории – как Донбасса, так и Крыма.

Ранее мы сообщали, что территориальные амбиции России выходят за пределы Донбасса.