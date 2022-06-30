РФ никогда не признается в своих террористических атаках.

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Президент России Владимир Путин в стиле своей пропаганды прокомментировал ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге, где погибло минимум 20 человек, а также более 50 получило ранения.

Он в очередной раз завил о том, что якобы российская армия не стреляет по гражданским, хотя даже после масштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля уже было зафиксировано огромное количество таких случаев, пишет УРА-Информ.

“Да нет там никакого теракта. Я знаю, и мы много раз это говорили, показывали это, с беспилотников видно, когда размещают оружие, комплексы РСЗО, артиллерию, тяжелую технику вообще в жилых кварталах, еще где-то. Просто так “по полям” у нас никто не стреляет. Как правило, это делается в результате разведанных целей. Уверен, что в этом случае все то же самое”, – цитирует Путина прокремлевские СМИ.

Он также еще раз на голосил о том, что якобы ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит.

Ранее мы сообщали, что Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО.