Политика

Джонсон публично бросил вызов Путину: стало известно, какое заявление сделал представитель Британии

Съезд G20, который пройдет 15-16 ноября текущего года на Бали. Он станет одним из самых известных политических дебатов за весь 2022 год. С учетом того, что сам Путин, возможно, посетит данное мероприятие, премьер Великобритании Борис Джонсон сделал интригующее заявление.

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Об этой информации сообщили в Bloomberg, передает «УРА-Информ».

Как было указано выше, в сложившуюся ситуацию добавил интриги Борис Джонсон, английский премьер-министр, который бросил вызов главе Кремля. Джонсон заявил, что будет поражен, если Путин явится в Индонезию, а также назвал диктатора РФ изгоем.

«Я думаю, что Путин не приедет”,— сказал Борис Джонсон, тем самым призвал мировых лидеров не игнорировать саммит, если действующий президент России осмелится посетить его.

В Российской Федерации пока никто не прокомментировал данное заявление. Более того, немало общественных деятелей протестуют против того, чтобы Владимир Путин и вовсе присутствовал на таком мероприятии, поскольку для многих он стал террористом.

Напомним, легион «Свобода России» уже близко к границам РФ: стало известно, какие россияне воюют за Украину.

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