Политика

Для Путина готовят особую ловушку: источник раскрыл, что хотят сделать во время саммита G20

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин может скоро столкнуться с очень неприятной для себя ситуацией. Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с другими коллегами готовят особый план по РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что в данный момент в Киеве идут некоторые обсуждения с лидером Индонезии Джоко Видодо. Разведка Британии предложила в начале атаку на РФ в медийном формате. Задумка такова, чтобы создать для Путина давление пред саммитом, тем самым загнав его в информационную ловушку», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что Зеленский готов принимать участие и даже быть ключевым ньюзмейером форума, который будет показан в качестве защитника демократических ценностей. На этом фоне неизвестно, действительно ли все получится сделать или же спецслужбы РФ предусмотрели подобный сценарий.

Напомним, страны G7 требуют от Китая, чтобы тот надавил на Путина: СМИ рассказали, чего хотят добиться мировые лидеры.

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