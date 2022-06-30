Для Путина готовят особую ловушку: источник раскрыл, что хотят сделать во время саммита G20

Стало известно, что глава Кремля Владимир Путин может скоро столкнуться с очень неприятной для себя ситуацией. Речь идет о том, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с другими коллегами готовят особый план по РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что в данный момент в Киеве идут некоторые обсуждения с лидером Индонезии Джоко Видодо. Разведка Британии предложила в начале атаку на РФ в медийном формате. Задумка такова, чтобы создать для Путина давление пред саммитом, тем самым загнав его в информационную ловушку», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что Зеленский готов принимать участие и даже быть ключевым ньюзмейером форума, который будет показан в качестве защитника демократических ценностей. На этом фоне неизвестно, действительно ли все получится сделать или же спецслужбы РФ предусмотрели подобный сценарий.

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