Арестович дал новый прогноз: он рассказал, сколько еще продлится ракетный террор

Советник главы Офиса высказался о ракетных обстрелах оккупантов.

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Большой ракетный террор со стороны России в ближайшее время должен прекратиться. Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live Арестович далновый прогноз. Он заявил, что ракетный террор продлится еще неделю-полторы. По словам Арестовича, обстрелы Харькова, Николаева и других городов по выбору продлятся еще неделю-две. В ближайшее время россиянам придется сократить количество обстрелов, пишет УРА-Информ.

Также он добавил, что ВСУ не будут стоять и смотреть, как будут проходить “референдумы” на оккупированных территориях.

“Пока они там будут становится в страшную оборону, нарезать границы избирательных округов, ВСУ не будут стоять и смотреть, как они это делают. И тут возникает ситуация – они пытаются встать, а мы не даём им встать и наступаем, скорее всего. Ух, класс! Это их планирование очень тупое. Надо быть очень наивными, чтобы считать, что мы будем спокойно смотреть, как они этот референдум организовывают, и не попрём вперёд. Попрём и будет, с чем переть”, – сказал Арестович.

Ранее стало известно, сколько боеприпасов войск РФ уничтожили ВСУ за неделю.