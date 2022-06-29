Политика

Зеленский назвал истинную болезнь Путина

Украинский президент дал интервью американскому телеканалу NBC

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Российский лидер Владимир Путин страдает болезнью неуважения к Украине, территориальной экспансии и пыток в нашей стране. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Он считает, что это гораздо более серьезные недуги, чем болезни, понимаемые с точки зрения здоровья, сказал президент Украины в интервью американскому телеканалу NBC, пишет УРА-Информ.

«Это вопрос не одного человека, а многих людей вокруг Путина, что проявляется в (неумеренных амбициях российских властей) и непонимании и уважении международного права и человеческой жизни. Все это для них ничего не значит. Болезнь (настоящая), представляющая угрозу для нашей страны, а остальные слухи (касающиеся проблем со здоровьем у Путина) я считаю сплетнями и меня это не интересует”, – подчеркнул Зеленский.

«Для нас человеческая жизнь — самое главное, бесценное, а для россиян это ничто, только ресурс (во время войны)», — добавил Президент Украины.

Сообщения о предполагаемых проблемах со здоровьем у Путина, который пострадает, в частности, рака и болезни Паркинсона, появлялись в СМИ несколько лет и набирали силу во время российской агрессии против Украины.

Ранее Зеленский сообщил, когда надеется на конец войны.

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