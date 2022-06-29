Политика

ВСУ в скором времени могут отбить еще больше земли от оккупантов: источник сказал, какой указ дал Зеленский

Глава государства Владимир Зеленский не решается отступить пред оккупантами из Российской Федерации. Хотя Северодонецкая петля фактически была утеряна, Вооруженные силы Украины намерены отбить совершенно другое направление у ВС РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента начал требовать от Генерального штаба ускорения спецоперации касательно освобождения острова Змеиный. То есть, поставлена задача не только уничтожить на острове военных Российской Федерации, но даже и высадить там десант ВСУ», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что для Банковой в данный момент необходимо найти для общества победный символ на российскими оккупантами. Поставлена задача сместить акцент с темы Северодонецка на новые победы в южном направлении.

Напомним, начался ракетный террор со стороны РФ – Арестович предупредил, с чем придется столкнуться украинцам.

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