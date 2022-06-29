Все-таки договорились: Турция согласилась поддержать вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Стороны нашли варианты выхода из ситуации.

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Турция согласилась поддержать вступление Финляндии и Швеции в НАТО в обмен на обещание поддержать борьбу с курдской террористической организацией РПК, заявил во вторник на пресс-конференции в Мадриде генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

“Я рад сообщить, что у нас есть соглашение, которое открывает путь для вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Турция, Финляндия и Швеция подписали меморандум, в котором рассматриваются проблемы Турции, в том числе связанные с экспортом оружия и борьбой с терроризмом. Никакой другой союзник (по НАТО) не пострадал так сильно от жестоких террористических атак, как Турция, в том числе со стороны террористической организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК), – заявил Столтенберг в первый день саммита НАТО в испанской столице, пишет УРА-Информ.

«Правительства Турции, Финляндии и Швеции договорились укреплять сотрудничество в области борьбы с терроризмом. В качестве (будущих) членов НАТО Швеция и Финляндия обязуются полностью поддерживать Турцию в борьбе с угрозами ее национальной безопасности. Это включает в себя дальнейшая адаптация своего национального законодательства, пресечение деятельности РПК и заключение соглашения об экстрадиции с Турцией”, – добавил он.

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