Политика

У Путина есть еще один план по поводу Европы и Украины – Яценюк

Бывший премьер считает, что лидер Кремля хочет заморозить всю Европу.

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Президент России Владимир Путин имеет еще один план поп поводу Украины и Европы. Такое мнение высказал бывший премьер министр Украины Арсений Яценюк.

Он отметил, что Кремль использует энергетику в качестве своего оружия и уже имеет сильный план на зиму, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

“У Путина еще одна часть плана – заморозить Украину и Европу. Он ведь использует энергетику и продовольствие как еще одно оружие против мира и всего человечества”, – подчеркнул Яценюк.

Он также добавил, что нынешняя ситуация это – “борьба между добром и злом, и добро должно победить”.

Яценюк считает, что Украина победит в этой войне и Западные партнеры помогут Украины восстановиться.

Ранее мы сообщали, что в Украине будут зачищать политический «ландшафт».

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