Политика

Страны G7 требуют от Китая, чтобы тот надавил на Путина: СМИ рассказали, чего хотят добиться мировые лидеры

Государства «Большой Семерки» всерьез обеспокоены из-за ситуации в Украинском государстве, а также рядом кризисов из-за действий РФ в нашей стране. По этой причине мировые лидеры сошлись во мнении о том, что на главу Кремля Владимира Путина должен повлиять лидер КНР Си Цзиньпин.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Так как Россия ведет неоправданную войну против Украины, мы призываем правительство Китая оказывать давление на нее. Сделать это нужно, чтобы она пришла к выполнению юридически обязывающего приказа Международного суда», – сказано в сообщении.

Отдельным заявлением отличились лидеры G7 и насчет применения РФ ядерного или химического видов вооружений. Ведь известно, что подобные угрозы часто идут со стороны росСМИ и даже некоторых влиятельных политиков.

«Если будет применено химическое, биологическое или ядерное оружие или связанные с ними материалы в Украине – это будет иметь суровые последствия для Кремля», – заключили лидеры «Большой Семерки».

Напомним, “Практически стерта с лица земли”: у ВС РФ огромные потери на Луганщине.

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