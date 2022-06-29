Россия представляет наибольшую угрозу для стран НАТО – Дуда

Польский президент высказался перед саммитом в Мадриде.

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Россия перестает быть партнером НАТО, она представляет угрозу для Альянса. Такое заявление сделал Президент Польши Анджей Дуда перед саммитом в Мадриде.

В предыдущей стратегической концепции Альянса, принятой в 2010 году, Россия описывалась как партнер, пишет УРА-Информ.

Саммит Североатлантического альянса проходит в столице Испании. НАТО должна принять свою новую Стратегическую концепцию, которая будет включать цели и задачи НАТО на следующее десятилетие.

– Вчера было много закулисных разговоров. Меня много раз спрашивали о ситуации в Польше и нашем восприятии текущей ситуации в Украине и проблеме беженцев, — сказал Дуда.

Говоря о саммите, он выразил надежду, что «будут выполнены два основных положения: единство и солидарность внутри Альянса». – Большим достижением НАТО является то, что страны Альянса твердо стояли вместе перед лицом российской агрессии, – подчеркнул Дуда.

Он указал, что НАТО — это не только восточный фланг. – Это концепция НАТО на 360 градусов. Мы также обсудим проблему отношений с Китаем и другие актуальные вопросы, включая продовольственный кризис, заявил президент Польши.

– Очень важна новая концепция, в которой принципиально изменен понятийный аппарат. Россия больше не является партнером НАТО, что, честно говоря, давно должно было быть, но сегодня она, несомненно, представляет наибольшую угрозу для стран НАТО, особенно на восточном фланге. Я хотел бы, чтобы это было отражено в решениях саммита, – сказал Дуда.

Ранее мы сообщали, что начался ракетный террор со стороны РФ.