Российских шпионов раскрыли в Болгарии: большое количество агентов Кремля

Страну покинет 70 российских “дипломатов”.

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Болгария приняла решение о высылке 70 российских дипломатов и сотрудников российских представительств, деятельность этих людей не соответствует их дипломатическому статусу, заявил во вторник премьер-министр Кирилл Петков. Они должны покинуть страну до 3 июля.

Посол России Элеонора Митрофанова была вызвана в МИД в Софию, где ей сообщили о решении болгарских властей, пишет УРА-Информ.

Глава правительства, который ушел в отставку ранее во вторник после вотума недоверия ему парламентским большинством, сказал, что решение было основано на выводах болгарских спецслужб. Он добавил, что ожидает, что высланные из Болгарии люди будут доставлены самолетом в следующее воскресенье.

«Большинство этих людей работали непосредственно на иностранные службы, и их дипломатическая роль была лишь прикрытием. Когда иностранные правительства пытаются вмешиваться во внутренние дела Болгарии, мы отвечаем», — сказал Петков.

В пресс-релизе МВД говорится, что количество сотрудников российских представительств в Болгарии не должно превышать количество болгарских диппредставительств в России. Как подчеркивалось, это соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Ране мы сообщали, что российская армия хочет окружить украинских военных в Лисичанске.