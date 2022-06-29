Львовская область готовится к нападению Беларуси: глава ОВА рассказал, что происходит

Первый заместитель главы Львовской ОВА Андрей Годик предупредил о том, что весь регион начал проводить подготовку к возможному столкновению с регулярными войсками Республики Беларусь.

Время чтения: 38 Секунд

Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«По словам Годика, в рамках вышеупомянутой подготовки начали сводиться дополнительные инженерные, а также оборонительные рубежи. Кроме того, идет налаживание взаимодействия с Волынской областью, которая имеет непосредственные границы с Беларусью», – сказано в сообщении.

К сожалению, никто точно не может назвать дату, когда регулярная армия РБ может начать атаку в сторону Украинского государства. Хотя с самого начала войны немало людей говорили о том, что армия Беларуси может вмешаться в первые дни войны.

Однако, к счастью, этого не случилось. Кроме того, никто в данный момент не может дать точных прогнозов насчет того, будет ли нападение вовсе или нет. Ведь существует вероятность, что вышеупомянутое может быть отвлекающим маневром Кремля.

Напомним, Зеленский сообщил, когда надеется на конец войны: президент назвал дату.