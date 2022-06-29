Политика

Астролог Росс рассказал, когда Украина возобновит мирные переговоры с РФ: назван конкретный срок

Астролог Влад Росс рассказал, когда и при каких условиях могут возобновиться переговоры с Россией, заявив, что Украина должна продержаться около 8 месяцев в войне с агрессором.

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Об этой информации сообщил сам эксперт астрологии в программе «Что дальше», передает «УРА-Информ».

По мере приближения астролога к союзу Марса и Урана 1 августа театр военных действий поворачивается к Украине.

“Там он найдет косу на скале. И, конечно, Украина начнет яростную контратаку, а потом вообще пойдет в наступление. А в сентябре у нас будет такая хорошая ситуация, особенно после 4 сентября, когда Кету” die Il tempo dell Индийская ведическая астрология заканчивается. И, конечно же, описывается победа нашей страны», — сказал Влад Росс.

Иногда он вспоминает, что, когда Шольц, Макрон и Драги приехали в Украину, чтобы поговорить о мире, планеты были в военных знаках, особенно Марс и Юпитер в Овне. Пока, говорит астролог, на небе видны планеты, поэтому никаких переговоров быть не может, только военная победа.

“Переговорная ситуация может начаться в сентябре”, – сказал Влад Росс.

По его словам, Россия начнет отходить на границе еще до 24 февраля, потому что Украина будет атаковать по всем фронтам и будет серьезное поражение России. Что касается Крыма, уточняет ведущий передачи, то к 2029 году все будет решаться более дипломатично. Как он поясняет, период планеты Юпитер начался в ноябре 2013 года, у нас он в доме катастроф, поэтому разрушения и революции, затем началась революция достоинства.

«Одно хорошо: Юпитер не планета сжатия, а планета расширения. Это значит, что он может на какое-то время сжаться, а потом раскрыться», — говорит Влад Росс.

Он уверен, что любая территория, потерянная Украиной в середине этого цикла, отступит к 2029 году, когда закончится период Кета и начнется период Сатурна, планеты, которая связывает и замораживает все. Главное сейчас, по словам астролога, продержаться 8 месяцев, то есть до ноября, на ретроградном Марсе, когда победа обязательно будет на стороне Украины.

Напомним, легион «Свобода России» уже близко к границам РФ: стало известно, какие россияне воюют за Украину.

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