Политика

Зеленский сообщил, когда надеется на конец войны: президент назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы война России с Украиной должна закончиться к концу года, до наступления зимы. Во всяком случае, лидер страны очень надеется на подобный исход.

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Данная информация была представлена ресурсом «Трибун», передает «УРА-Информ».

Президент призвал обеспечить Украину системами ПВО, ужесточить санкции в отношении России и предоставить гарантии безопасности. Кроме того, Зеленский попросил помощи в экспорте зерна из Украины и восстановлении страны после войны.

Что примечательно, немало европейских государств согласились на помощь не только в вооружении, но и в восстановлении Украинского государства. Однако даже подобные акты, к сожалению, не останавливают российского агрессора от обстрелов не только ВСУ, но и городов Украины.

На этом фоне же эксперты называют разные даты конца войны. Одни говорят, что ее конец будет уже либо в августе, либо в сентябре. Другие же говорят о том, что война РФ с Украиной продлится года.

Напомним, ракетный обстрел ТРЦ в Кременчуге: абсурдное заявление российского министерства.

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