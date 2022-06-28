Политика

В Украине будут зачищать политический «ландшафт»: источник рассказал о новом плане Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский решил вести особенную политику, которая может быть направлена сразу в сторону нескольких векторов. Выяснилось, что речь идет о создании в стране соответствующего политического «ландшафта».

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник в Офисе  Президента сообщил о том, что ОП решил продолжить зачистку политического ландшафта в государстве. На Банковой хотят полноценно производить контроль над Парламентом, а также региональной властью», – сказано в сообщении.

На этом фоне эксперты давно заметили вышеупомянутые сдвиги в политической вертикали страны. Одни считают, что Зеленский вынужден это делать для консолидации сил внутри страны, на которую напал враг. По задумке это должно помочь в отстаивании суверенитета Украины. Другие же уверены, что Зеленский хочет стать своеобразным диктатором и готовит почву для второго президентского срока.

Напомним, ВСУ нанесли удары по складам противника на оккупированной территории (ВИДЕО).

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