Политика

Стало известно, на что Притула потратит деньги, которые собрали на Байрактары

Компания Bayrаktar решила передать Украины три беспилотника бесплатно.

Время чтения: 34 Секунд

Турецкая компания Bayrаktar ранее решила передать Украине три беспилотника, на которые ранее собирали все украинцы бесплатно. Волонтер Сергей Притула рассказал о том, на что пойдут сэкономленные деньги.

Фонд Притулы собрал на три турецких “Bayrаktar TB2”. Сам Притула дал ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно, пишет УРА-Информ.

Сергей Притула в Twitter заявил о том, что сэкономленные деньги пойдут на обеспечение победы Украины.

“Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!” – написал Притула.

Он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит “способность украинцев объединяться” и добавил, что все “поражены вашим решением”.

Ранее ВСУ рассказали, откуда был нанесен удар по Кременчугу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский сообщил, когда надеется на конец войны: президент назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы война России с Украиной должна закончиться к концу года, до наступления зимы. Во всяком случае, лидер страны очень надеется на подобный исход.

В Украине будут зачищать политический «ландшафт»: источник рассказал о новом плане Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский решил вести особенную политику, которая может быть направлена сразу в сторону нескольких векторов. Выяснилось, что речь идет о создании в стране соответствующего политического «ландшафта».

Медведев снова угрожает: на этот раз третьей мировой

Бывший президент России продолжает угрожать всему миру.

Бывший глава московской миссии ЦРУ: дни Путина сочтены

Дэниел Хоффман высказал свое мнение о судьбе лидера Кремля.

Арестович рассказал, как Украина ответит на обстрел в Кременчуге

Советник главы Офиса президента рассказал, что ждет россиян за такие действия.

Байден, Макрон и Джонсон прокомментировали ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Американский президент отреагировал на обстрел ТРЦ.