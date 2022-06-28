Стало известно, на что Притула потратит деньги, которые собрали на Байрактары

Компания Bayrаktar решила передать Украины три беспилотника бесплатно.

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Турецкая компания Bayrаktar ранее решила передать Украине три беспилотника, на которые ранее собирали все украинцы бесплатно. Волонтер Сергей Притула рассказал о том, на что пойдут сэкономленные деньги.

Фонд Притулы собрал на три турецких “Bayrаktar TB2”. Сам Притула дал ответ на сообщение компании Baykar о том, что она передаст беспилотники бесплатно, пишет УРА-Информ.

Сергей Притула в Twitter заявил о том, что сэкономленные деньги пойдут на обеспечение победы Украины.

“Сбереженные средства пойдут на обеспечение нашей победы в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Украины!” – написал Притула.

Он поблагодарил компанию Baykar за то, что она ценит “способность украинцев объединяться” и добавил, что все “поражены вашим решением”.

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