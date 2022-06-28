Политика

Медведев снова угрожает: на этот раз третьей мировой

Бывший президент России продолжает угрожать всему миру.

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В последнее время бывший президент России Дмитрий Медведев превратился в главного ньюсмейкера на российском пространстве. Каждое его заявление – это угроза тому, или иному государству.

На этот раз Медведев снова отметился. Он заявил, что что попытки посягнуть на оккупированный РФ полуостров Крым будут рассматриваться как объявление войны Российской Федерации, пишет УРА-Информ со ссылкой на “Аргументы и факты“.

Интересно, что теперь он уже заявляет о том, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО “ничем особенно новым России не грозит”, а вот ситуация с Украиной совсем якобы другая.

“Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа”, – заявил Медведев.

Ранее в МВД озвучили новое страшное указание Путина.

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