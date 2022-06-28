Бывший глава московской миссии ЦРУ: дни Путина сочтены

Дэниел Хоффман высказал свое мнение о судьбе лидера Кремля.

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Коллеги президента России Владимира Путина повернутся против него, как только почувствуют недовольство своей позицией или ходом вторжения в Украину, его дни сочтены, – заявил бывший глава московского отделения ЦРУ Дэниел Хоффман.

«Никто не спросит: «Эй, Владимир, ты хочешь уйти?» Нет. Это будет удар по голове, и он умрет», — прокомментировал Хоффман, пишет УРА-Інформ со ссылкой на news.com.au.

«Люди, которые это сделают, будут держать это в глубоком секрете, чтобы Путин не нашел их и не убил первым», — добавил он.

На вопрос, кто может хотеть совершить покушение на президента России, Хоффман упомянул Николая Патрушева, секретаря Совета безопасности России, Александра Бортникова, главу ФСБ, и министра обороны Сергея Шойгу.

«Патрушев — настоящий злодей. Он ничем не лучше Путина. Более того, он хитрее и, я бы сказал, коварнее Путина», — сказал Хоффман.

Все трое являются ключевыми «силовиками». Этот термин описывает бывших военнослужащих, которые в настоящее время занимают политические посты, и эта группа становится все большей угрозой для правления Путина.

Предположения о возможном убийстве российского президента появились на фоне бесконечных слухов о здоровье Путина, в том числе после ряда сообщений о том, что он страдает от серьезных заболеваний, таких как рак и болезнь Паркинсона.

Ранее в МВД озвучили новое страшное указание Путина.