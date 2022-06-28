Политика

Арестович рассказал, как Украина ответит на обстрел в Кременчуге

Советник главы Офиса президента рассказал, что ждет россиян за такие действия.

Время чтения: 41 Секунд

Российская Федерация ответит за ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось большое количество мирных жителей. Об это заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он заявил, что ответ Украины на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге будет “долгим, тщательным, и со вкусом”. В тоже время он добавил, что война пошла путём эскалации и волне возможно, что это не последний такой прилет по мирным жителям, пишет УРА-Информ.

“Ясно, что мы ответим и ответим долго, тщательно и со вкусом, и они ответят нам… Война пошла путём эскалации. Мы будем бить по военным целям, это вопрос, который не оговаривается, ну, а целей у нас банк большой, вместительный и очень яркий. В ближайшее время мы услышим какие-то новости”, – сказал Арестович.

Ранее в ВСУ рассказали, откуда был нанесен удар по Кременчугу.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский сообщил, когда надеется на конец войны: президент назвал дату

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы война России с Украиной должна закончиться к концу года, до наступления зимы. Во всяком случае, лидер страны очень надеется на подобный исход.

В Украине будут зачищать политический «ландшафт»: источник рассказал о новом плане Зеленского

Глава Украинского государства Владимир Зеленский решил вести особенную политику, которая может быть направлена сразу в сторону нескольких векторов. Выяснилось, что речь идет о создании в стране соответствующего политического «ландшафта».

Медведев снова угрожает: на этот раз третьей мировой

Бывший президент России продолжает угрожать всему миру.

Бывший глава московской миссии ЦРУ: дни Путина сочтены

Дэниел Хоффман высказал свое мнение о судьбе лидера Кремля.

Стало известно, на что Притула потратит деньги, которые собрали на Байрактары

Компания Bayrаktar решила передать Украины три беспилотника бесплатно.

Байден, Макрон и Джонсон прокомментировали ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге

Американский президент отреагировал на обстрел ТРЦ.