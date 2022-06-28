Арестович рассказал, как Украина ответит на обстрел в Кременчуге

Советник главы Офиса президента рассказал, что ждет россиян за такие действия.

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Российская Федерация ответит за ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, где находилось большое количество мирных жителей. Об это заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

В эфире программы Фейгин Live он заявил, что ответ Украины на ракетный удар по ТЦ в Кременчуге будет “долгим, тщательным, и со вкусом”. В тоже время он добавил, что война пошла путём эскалации и волне возможно, что это не последний такой прилет по мирным жителям, пишет УРА-Информ.

“Ясно, что мы ответим и ответим долго, тщательно и со вкусом, и они ответят нам… Война пошла путём эскалации. Мы будем бить по военным целям, это вопрос, который не оговаривается, ну, а целей у нас банк большой, вместительный и очень яркий. В ближайшее время мы услышим какие-то новости”, – сказал Арестович.

Ранее в ВСУ рассказали, откуда был нанесен удар по Кременчугу.