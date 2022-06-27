Политика

ВС РФ намерены повторить еще один «Мариуполь»: глава Донецкой ОВА предупредил, какой город в опасности

Российские войска усиливаются на славянском направлении, не меняют тактику и пытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако украинские силы сейчас готовы их встретить.

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Об этом сообщил глава Донецкого областного военного округа Павел Кириленко в общенациональном режиме, сообщает «УРА-Информ» со ссылкой на «Трибун».

«Мы наблюдаем скопление живой силы, тяжелой бронетехники и артиллерии на славянском направлении. Противник использует свою тактику и пытается приблизиться к нашему оборонительному рубежу, чтобы помимо ракет и самолетов, которые он последовательно применяет на Донецком области, он может и артиллерию с пушками применять.” Русские не меняют тактику местной сборной Мариуполя и Северодонецка, так что мы со Славянским готовимся к любому какому сценарию, но то что мы сделали на Донбассе с тактической точки вид и наша оборонная стратегия делает все, чтобы противник не использовал такую ​​тактику. «Мы готовы и продержимся столько, сколько потребуется», — сказал Кириленко.

Он добавил, что ночью в Донецкой области был обстрел по всей линии фронта. Была бомбежка Курахова, ракетный обстрел Константиновки. К счастью, пока руины не отремонтированы, пострадавших нет. Он стреляет в Авдеевку, сказал глава ОВА.

«Вообще вся линия находится под постоянным обстрелом. К сожалению, мы к этому привыкли. Противник полностью уничтожает гражданскую инфраструктуру, но наши отважные защитники удерживают линию, и противник не двинулся ни в какую сторону», — добавил Кириленко.

Напомним, Венедиктова рассказала, в каких областях оккупанты РФ больше мучили людей: подробности.

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