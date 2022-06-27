В Украине работают агенты ЦРУ – New York Times

Они помогают передавать разведданные украинским войскам
Спецподразделения Великобритании, Франции, Канады и Литвы помогают Украине в координации поставок оружия и обучении украинских солдат, пишет New York Times. В Украине также есть агенты ЦРУ, которые помогают передавать разведданные украинским войскам.
Газета, ссылаясь на нескольких бывших и нынешних американских чиновников, описывает усилия западных войск и секретных служб по направлению и обеспечению безопасности поставок оружия, предоставлению разведданных и обучению украинских сил, пишет УРА-Информ.
По данным журнала, значительная часть этой работы проходит за пределами Украины, в т.ч. на базах в Германии, Франции и Великобритании. На американской базе Рамштайн в Германии находятся, в том числе, группа авиаторов Grey Wolf (серый волк), поддерживающая в том числе ВВС Украины в области военной тактики и техники. В свою очередь, американские спецназовцы должны провести в Германии медицинскую подготовку. NYT утверждает, что у украинцев проблемы с эвакуацией раненых солдат с фронта.
Хотя США вывели свои войска для обучения украинцев незадолго до российского вторжения, «Нью-Йорк Таймс» сообщает, что в стране все еще действуют коммандос из нескольких других стран НАТО, включая Великобританию, Канаду, Литву и Францию. Они должны продолжать обучение и консультирование украинских войск, а также участвовать в поставках оружия с Запада.
Кроме того, в Киеве должна действовать группа агентов ЦРУ, занимающаяся «нацеливанием на разведданные, которые США предоставляют украинскому правительству». Хотя их присутствие официально не подтверждено, о деятельности ЦРУ, по данным NYT, известно Москве.
Газета добавляет, что США, в частности, они предоставляют украинским силам спутниковые снимки, к которым украинцы имеют доступ с помощью планшетов, предоставленных западными странами. Устройства также будут оснащены приложениями для постановки целей на поле боя.
Ранее мы сообщали, что США поставят Украине систему противоракетной обороны, которая защищает Вашингтон.
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