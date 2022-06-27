В Киев прибыла президент Молдовы: подробности визита

Точно известно, что она посетит Бородянку, Бучу и Ирпень.

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Сегодня, 27 июня, президент Молдовы Майя Санду с рабочим визитом посетит Киев. Это очередный высокопоставленный чиновник, лидер страны, который посещает столицу Украины во время войны с Россией.

Сначала информация о визите Санду появилась в различных СМИ, но позже информацию о визите 27 июня в Киев и встрече с Зеленским подтвердили в администрации Санду, пишет УРА-Информ.

Отмечается, что Санду посетит столичные пригороды – Бучу, Ирпень и Бородянку. Именно эти города сильно пострадали от российской агрессии и военных преступлений во время наступления оккупантов на столицу.

О намерении посетить Киев Майя Санду заявила еще 24 июня.

“Есть это в планах. Но подробности я расскажу, когда мы подтвердим все моменты”, — говорила тогда президента Молдовы.

Тогда пресс-секретарь администрации Зеленского Сергей Никифоров заявил, что если этот визит и состоится, то никто о нем не будет заранее сообщать из соображений безопасности.

Ранее мы сообщали, что Зеленский анонсировал очень важную неделю для всех.