Политика

У Кремля появился новый план по Запорожской АЭС: источник сообщил, что начнется с 1 сентября

Офис Президента получил данные разведки, которые, как минимум, не могут порадовать президента страны Владимира Зеленского. Было выявлено, что оккупанты уже остановили 4 блока Запорожской АЭС. Однако на этом они не будут останавливаться.

Время чтения: 41 Секунд

Данная информация была представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведанные на Банковую насчет того, что РФ решила остановить 4 блока Запорожской АЭС. В данный момент там работают только 2 и 4. При этом специалисты отремонтировали 1, а также 2 энергоблоки. Но их не запускают. Третий и пятый энергоблоки вовсе в простое. Росатом присылает туда своих специалистов. С 1 сентября Москва намерена перевести всех на оплату в рублевом эквиваленте», – сказано в сообщении.

На этом фоне нет никаких сообщений насчет дальнейших планов Российской Федерации по АЭС. В Украине же все еще надеются, что ВС РФ выйдут с территории Запорожской области, освободив важный энергетический объект. Однако, к сожалению, пока нет информации насчет того, когда это произойдет, или когда ВСУ смогут выбить оккупантов.

Напомним, элита Беларуси начала бежать из страны: спецслужбы Украины рассказали, что происходит.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВС РФ намерены повторить еще один «Мариуполь»: глава Донецкой ОВА предупредил, какой город в опасности

Российские войска усиливаются на славянском направлении, не меняют тактику и пытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако украинские силы сейчас готовы их встретить.

Добкин занял неожиданную позицию по Украине: общественность сильно удивилась его словам

Добкин сказал, что война и вторжение войск Российской Федерации превратили его в украинского националиста. Детали своего заявления он раскрыл в посте в одной из соцсетей.

Порошенко сказал, почему РФ начала чаще наносить ракетные удары по Украине: названа единственная причина

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что Российская Федерация начала чаще обстреливать города нашего государства. По его словам, существует только одна причина, почему это начало происходить.

Путин готовит хитрый план: его цель, чтобы Украина атаковала территорию Беларуси

Кремль хочет, чтобы в войне принимала участие не только Беларусь, но и другие страны ОДКБ.

Путин отдал приказ армии о контрнаступлении: инсайдер рассказал о возмутительных планах Кремля

Служба безопасности Украины наряду с Главным управлением разведки получили важные данные. В них сказано о том, что ВС России получили на предыдущей неделе приказ о том, чтобы военные начинали широкое контрнаступление.

Аналитики ISW назвали истинную причину обстрела Киева

Это очередной сигнал Кремля мировому сообществу.