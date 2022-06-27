У Кремля появился новый план по Запорожской АЭС: источник сообщил, что начнется с 1 сентября

Офис Президента получил данные разведки, которые, как минимум, не могут порадовать президента страны Владимира Зеленского. Было выявлено, что оккупанты уже остановили 4 блока Запорожской АЭС. Однако на этом они не будут останавливаться.

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Данная информация была представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили разведанные на Банковую насчет того, что РФ решила остановить 4 блока Запорожской АЭС. В данный момент там работают только 2 и 4. При этом специалисты отремонтировали 1, а также 2 энергоблоки. Но их не запускают. Третий и пятый энергоблоки вовсе в простое. Росатом присылает туда своих специалистов. С 1 сентября Москва намерена перевести всех на оплату в рублевом эквиваленте», – сказано в сообщении.

На этом фоне нет никаких сообщений насчет дальнейших планов Российской Федерации по АЭС. В Украине же все еще надеются, что ВС РФ выйдут с территории Запорожской области, освободив важный энергетический объект. Однако, к сожалению, пока нет информации насчет того, когда это произойдет, или когда ВСУ смогут выбить оккупантов.

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