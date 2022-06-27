Политика

Путин отдал приказ армии о контрнаступлении: инсайдер рассказал о возмутительных планах Кремля

Служба безопасности Украины наряду с Главным управлением разведки получили важные данные. В них сказано о том, что ВС России получили на предыдущей неделе приказ о том, чтобы военные начинали широкое контрнаступление.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Легитимный», передает «УРА-Информ».

«Наш источник сообщил, что СБУ, а также ГУР получили данные еще в конце прошлой недели. В них сказано, что представителям ВС РФ был отдан приказ о широкомасштабном наступлении. Ракетные удары в массированном порядке идут на протяжении последних 3-х дней», – сказано в сообщении.

Далее источник добавил, что немало экспертов говорят о подтверждении вышеупомянутой информации. По их словам, именно ракетные удары говорят о том, что такой приказ, действительно, был дан.

«В ближайшее время количество ракетных ударов будет только увеличиваться», – заключил инсайдер.

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