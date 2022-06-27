Путин готовит хитрый план: его цель, чтобы Украина атаковала территорию Беларуси

Кремль хочет, чтобы в войне принимала участие не только Беларусь, но и другие страны ОДКБ.

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Стало известно, почему Россия активно использует воздушное пространство Беларуси и с него атакует Украину. Расчет на то, что Украина уничтожит цель или же обстреляет в ответ Беларусь, после чего Владимир Путин закатает истерику о том, что напали на ОДКБ.

Путину необходимо получить гарантии от стран ОДКБ, что они вмешаются в случае военного столкновения Беларуси с Украиной. Источник отмечает, что лидер Кремля очень хочет создать такую провокацию, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вертикаль.

“Очень он хочет соорудить такую провокацию. Потому раковый фашист хочет сверить часы с Казахстаном. Также от Токаева путину нужна военная техника времен СССР. Массово расконсервируют ее в беларуси, россии, но все равно мало, если этот петух решит таки обьявлять мобилизацию”, – пишет источник.

Источник отмечает, что россияне только кричат о войне с НАТО, но боятся напасть на Литву. Они говорят о победе над Украиной, но все проигрывают на поле боя, и стреляют из-за спин беларусов.

Ранее стало известно о содеражании “ядерного чемоданчика” Путина.