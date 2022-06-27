Политика

Порошенко сказал, почему РФ начала чаще наносить ракетные удары по Украине: названа единственная причина

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что Российская Федерация начала чаще обстреливать города нашего государства. По его словам, существует только одна причина, почему это начало происходить.

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Данная информация была представлена самим Порошенко в его Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Массированные ракетные обстрелы являются проявлением бессильной злобы русни от ее неспособности сломать героическое сопротивление украинской нации. Это и вызов для всего Запада в дне саммита «Большой семерки», а также пред самим собранием НАТО. Они еще больше хотят вымазать в крови Беларусь, которая, безусловно, тоже понесет ответственность за содеянное», – сообщил Порошенко.

Далее нынешний глава партии «Европейская Солидарность» задал риторический вопрос о том, как цивилизованный мир должен отреагировать на вышеупомянутое варварство. Он сообщил, что ответ должен быть в санкциях, а также в поставках вооружения Киеву.

Напомним, Россия скоро столкнется с дефолтом: СМИ рассказали, какое заявление сделал министр финансов РФ.

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