Политика

Добкин занял неожиданную позицию по Украине: общественность сильно удивилась его словам

Добкин сказал, что война и вторжение войск Российской Федерации превратили его в украинского националиста. Детали своего заявления он раскрыл в посте в одной из соцсетей.

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Об этой информации сообщил сам Добкин в «Инстаграме», передает «УРА-Информ».

Бывший глава Харьковской области, бывший «регионал» Михаил Добкин через четыре месяца после вторжения российской армии в Украину заявил, что стал украинским националистом.

Добкин, который до сих пор находится в Харькове после вторжения российской армии и постоянно оккупирован оккупантами, заявил, что война между Украиной и РФ может длиться долго, но не сомневается: будет ли нынешнее поколение Украинцы не могут бороться с оккупантами, их непременно уничтожат следующими.

Он также заявил своим сторонникам, что война и вторжение российских оккупантов сделали его украинским националистом.

 «Я не знаю, когда это закончится и закончится ли вообще. Я не знаю, сколько еще у нас будет потерь в плане жизней и разрушенной инфраструктуры. Но что я знаю точно, так это то, что если и не мы, то наши дети точно – ружьями, ножами и даже зубами, если надо, будут бить, резать или рвать этих тварей, которые подставят себе морды. привезли в страну. Если да, то считайте меня националистом», — заявил Добкин.

Что примечательно, до войны Добкин считался одним из самых активных пророссийских политиков на Украине, критиковавшим украинский национализм. Признание бывшего «регионала» удивило интернет-пользователей соцсетей.

Напомним, страны G7 приняли важное решение по Украине.

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