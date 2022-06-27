Политика

Аналитики ISW назвали истинную причину обстрела Киева

Это очередной сигнал Кремля мировому сообществу.

Время чтения: 54 Секунд

Российские атаки на Киев следует рассматривать как сигнал Кремля Западу в контексте продолжающегося саммита G7 и планов дальнейшей поддержки украинской стороны, оценил в последнем отчете Институт военных исследований США (ISW). В центре подчеркнули, что обстрелы в воскресенье стали самыми серьезными обстрелами украинской столицы с конца апреля.

По мнению аналитиков вашингтонского аналитического центра, ракетные удары по Киеву должны быть напрямую связаны с важными международными событиями, направленными на помощь Украине. Как отмечается в коммюнике ISW, предыдущий массированный обстрел Киева совпал с визитом в город генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, пишет УРА-Информ.

Ориентация на заводы Артема, производящие в том числе ракеты и компоненты авиационной техники, носил демонстративный характер. Как подчеркивается в отчете ISW, российские силы атаковали ракетами, выпущенными с бомбардировщиков, действующих в районе Каспийского моря, с использованием максимально возможной дальности этого оружия.

По данным ISW, кремлевские власти пытаются адаптировать российское законодательство, чтобы проводить «тайный» призыв без объявления всеобщей мобилизации. Американский центр в этом контексте указал, что Государственная Дума, нижняя палата российского парламента, объявила о планах рассмотреть поправку к закону о воинской повинности, позволяющую предлагать юношам контракты по достижении ими совершеннолетия.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

ВС РФ намерены повторить еще один «Мариуполь»: глава Донецкой ОВА предупредил, какой город в опасности

Российские войска усиливаются на славянском направлении, не меняют тактику и пытаются повторить сценарий Мариуполя и Северодонецка. Однако украинские силы сейчас готовы их встретить.

Добкин занял неожиданную позицию по Украине: общественность сильно удивилась его словам

Добкин сказал, что война и вторжение войск Российской Федерации превратили его в украинского националиста. Детали своего заявления он раскрыл в посте в одной из соцсетей.

Порошенко сказал, почему РФ начала чаще наносить ракетные удары по Украине: названа единственная причина

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что Российская Федерация начала чаще обстреливать города нашего государства. По его словам, существует только одна причина, почему это начало происходить.

Путин готовит хитрый план: его цель, чтобы Украина атаковала территорию Беларуси

Кремль хочет, чтобы в войне принимала участие не только Беларусь, но и другие страны ОДКБ.

Путин отдал приказ армии о контрнаступлении: инсайдер рассказал о возмутительных планах Кремля

Служба безопасности Украины наряду с Главным управлением разведки получили важные данные. В них сказано о том, что ВС России получили на предыдущей неделе приказ о том, чтобы военные начинали широкое контрнаступление.

В Киев прибыла президент Молдовы: подробности визита

Точно известно, что она посетит Бородянку, Бучу и Ирпень.