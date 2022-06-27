Аналитики ISW назвали истинную причину обстрела Киева

Это очередной сигнал Кремля мировому сообществу.

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Российские атаки на Киев следует рассматривать как сигнал Кремля Западу в контексте продолжающегося саммита G7 и планов дальнейшей поддержки украинской стороны, оценил в последнем отчете Институт военных исследований США (ISW). В центре подчеркнули, что обстрелы в воскресенье стали самыми серьезными обстрелами украинской столицы с конца апреля.

По мнению аналитиков вашингтонского аналитического центра, ракетные удары по Киеву должны быть напрямую связаны с важными международными событиями, направленными на помощь Украине. Как отмечается в коммюнике ISW, предыдущий массированный обстрел Киева совпал с визитом в город генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, пишет УРА-Информ.

Ориентация на заводы Артема, производящие в том числе ракеты и компоненты авиационной техники, носил демонстративный характер. Как подчеркивается в отчете ISW, российские силы атаковали ракетами, выпущенными с бомбардировщиков, действующих в районе Каспийского моря, с использованием максимально возможной дальности этого оружия.

По данным ISW, кремлевские власти пытаются адаптировать российское законодательство, чтобы проводить «тайный» призыв без объявления всеобщей мобилизации. Американский центр в этом контексте указал, что Государственная Дума, нижняя палата российского парламента, объявила о планах рассмотреть поправку к закону о воинской повинности, позволяющую предлагать юношам контракты по достижении ими совершеннолетия.