В Украине назвали предполагаемы сроки вступления в ЕС

Это не произойдет раньше 2029 года.

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Украина может получить статус члена Европейского Союза не раньше 20229 года. Такой прогноз дали украинские власти.

Генеральный директор Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона заявила, что именно на такой срок нужно рассчитывать украинцам. По ее словам, чтобы вступить в Есросоюз необходимо принять и имплементировать большое количество законодательства, пишет УРА-Информ.

“Раньше – маловероятно. Из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам”, – отметила она.

Форсюк отметила, что статус кандидата юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам.

“Доступ к средствам этих фондов имеют только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно”, – добавила Форсюк

Также она отметила, что в 2023 году могут начаться переговорные процедуры, которые будут касаться вступления Украины в ЕС.

Ранее мы сообщали, что каждый метр захваченной земли в Украине залит кровью оккупантов.