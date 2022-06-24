Политика

Ну что, Путин, снова всех переиграл? – Порошенко удачно «поторолил» главу Кремля

Бывший лидер Украинского государства и нынешний глава партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко решил записать короткое видео, где фактически высмеял всю геополитику президента Российской Федерации Владимира Путина.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Ну что, Путин снова всех переиграл? Украина стала кандидатом в члены Европейского Союза. Маршак сказал следующим образом: «Что ни делает дурак, все он делает не так». Мы ожидаем членства в НАТО», – сообщил Порошенко.

Пока в РФ ничего не вышеупомянутое заявление не ответили. Однако известно, что на протяжении годов на территории России в СМИ и экспертных кругах поднимался месседж о том, что Украину никогда не примут в Евросоюз и даже в кандидаты. Тем не менее, уже сегодня данные заявления потеряли силу.

Как сообщалось ранее, Украине предложили новый мирный план: западные лидеры сообщили, что Зеленский может сделать.

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