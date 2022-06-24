Политика

Кулеба рассказал, кто помог Украине получить статус кандидата в члены ЕС

Большую роль в этом вопросе сыграл президент Франции Эммануэль Макрон.

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Большую роль в получении статуса кандидата в Евросоюз сыграл президент Франции Эмануэль Макрон. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире единого телемарафона.

Он отметил, что скептиков среди стран Евросоза в том, чтобы предоставить Украине этот статус было достаточно, пишет УРА-Информ.

“Список скептиков был известен давно. Это и Нидерланды, и Дания, Швеция, Португалия – все они имели определенное видение. Германия была в этом лагере. Очень важную роль сыграл президент Франции Эммануэль Макрон, и я обращу внимание, что именно во время председательства Франции это решение принято. Это была принципиальная позиция сделать это именно сейчас”, – сказал Кулеба.

Он сообщил, что переломным моментом в этом вопросе стал визит лидеров Франции, Италии, Германии и Румынии в Киев несколько дней назад.

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