Кремль: Готовимся к худшему в Калининграде

Дмитрий Песков высказал мнение Москвы о ситуации.

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Москва не торопится с транзитом в Калининград, но полна решимости. Такое заявление сделал Дмитрий Песков. Представитель Кремля в интервью российским СМИ заявил, что Россия была права в своем споре с Литвой. Некоторые товары не поставлялись в область с 18 июня из-за санкций ЕС.

Представитель Кремля заявил, что Россия сейчас внимательно наблюдает за происходящим и ведет переговоры с другими странами, но отметил, что стороны, с которыми она разговаривает, «уже не наши партнеры, а наши оппоненты», пишет УРА-Информ.

Представитель Кремля пояснил, что Москва не хочет спешить с решением проблемы блокады транзита через Литву в Калининград.

В интервью Песков также заявил, что самим противникам России нужно время, «чтобы понять, что нужно что-то делать для разрешения этой ситуации».

Представитель Кремля заявил, что нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

С 18 июня Литва приостановила поставки некоторых товаров в Калининградскую область. вкл. цемент, древесину, удобрения, предметы роскоши или изделия из стали, объясняя это тем, что санкции ЕС вступили в силу.

Ранее в Госдуме заговорили о новых бомбежках Киева.