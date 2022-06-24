Глава Еврокомиссии: Украина быстро проведет реформы

Урсула фон дер Ляйен о том, что Украина получила статус кандидата в члены ЕС.

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Украина и Молдова будут действовать как можно скорее для реализации необходимых реформ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Не может быть лучшего признака надежды для граждан Украины, Молдовы и Грузии в это неспокойное время. Я глубоко убеждена, что принятое сегодня решение укрепляет нас всех. Оно укрепляет Украину, Молдову и Грузию перед лицом российской агрессии. И укрепляет Европейский союз, потому что это еще раз показывает миру, что Европейский союз сплочен и силен перед лицом внешних угроз», — сказала фон дер Ляйен, пишет УРА-Информ.

Она также выразила убеждение, что Украина и Молдова быстро проведут реформы не только потому, что этого требует ЕС, но прежде всего потому, что от этого выиграют граждане этих стран.

В похожем ключе высказался и президент Франции, страна которого завершает полугодовое председательство в Совете ЕС. Макрон подчеркнул, что предоставление Украине и Молдове статуса кандидата в члены Евросоюза является «очень сильным сигналом для России».

Ранее Кулеба рассказал, кто помог Украине получить статус кандидата в члены ЕС.