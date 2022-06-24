Политика

Элита Беларуси начала бежать из страны: спецслужбы Украины рассказали, что происходит

Важные персоны северного соседа Украинского государства начали покидать свою Родину. Спецслужбы Украины сообщили, что это может происходить непросто так. По их словам, элиты чувствуют определенную угрозу.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«По данным украинских спецслужб, в приграничном Мозыре наблюдается необычная активность. Элита эвакуируется из города. В свою очередь, на территорию нефтеперерабатывающего завода въехали группы вооруженных людей. Оттуда начали в активном порядке вывозить топливо», – сказано в сообщении.

Как сказано в сообщении далее, не исключается, что вышеупомянутые меры обусловлены тем, что белорусское командование останется без топлива, если будет удар по их предприятию.

«По факту, эвакуация из Мозыря началась после 20 июня. Богатые люди начали организовывать эвакуационные маршруты для своих семей за пределы страны или на север Беларуси», – сказано в сообщении.

Напомним, в Госдуме заговорили о новых бомбежках Киева: стало известно, что хотят разрушить оккупанты.

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