Войска Беларуси начали рыть окопы на границе с Украиной: СМИ рассказали, что происходит

Руководство вооруженными силами Белорусского государства отдали своим отрядам достаточно интересный приказ. Вооруженные силы Украины заметили, что войска северного соседа начали рыть окопы не только вблизи наших северных областей, но еще и рядом с Польшей и Литвой.

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Об этой информации сообщила официальная телеграм-служба Украины, передает «УРА-Информ».

«На приграничных территориях Беларусь обновила дислокацию блокпостов. Так же обновление произошло и с помощью фортификационных сооружений», – сказано так же в сообщении.

На этом фоне неизвестно, зачем ВС Беларуси начали окапываться в пограничных территориях. Худшие прогнозы говорят о том, что оккупационная армия РФ совместно с белорусскими союзниками намерены удалить не только по Украине, но и по странам Балтии.

Впрочем, в Украине считают, что сценарий вторжения войск РБ в Украину маловероятен, поскольку их количества не хватит для прорыва обороны Житомирской, Киевской или Черниговской областей. К сожалению, таких позитивных прогнозов для Литвы или Латвии, увы, нет.

Напомним, россияне по всей линии обороны Мариуполя прикрылись мирными жителями.